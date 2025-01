Iltempo.it - Domenica ecologica, chi può circolare e le fasce orarie

, stop ai veicoli più inquinanti. In ottemperanza all'ordinanza 14 del 23 gennaio,26 gennaio a Roma si attuerà il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nell'area Ztl 'Fascia verde': dalle 7.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19. Sono esentati dal divieto i veicoli ibridi ed elettrici, autoveicoli a benzina Euro 6, a Gpl o metano Euro 3 e successivi, ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 e successivi. Rispetto alle precedenti domeniche ecologiche cambia l'orario dello stop alla circolazione nel pomeriggio, anticipato dalle 16.30 e fino alle 19 (al posto delle 20.30) in occasione della partita che si terrà all'Olimpico.