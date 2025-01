Ilfoglio.it - Dalla Cinquecento alla Lettera 22. Viaggio nell’ADI Design Museum di Milano

Leggi su Ilfoglio.it

Un museo da 5.135 metri quadri, sorto in una ex area industriale, e che al suo interno ospita una grande collezione permanente di circa 2.500 opere e un frequente succedersi di mostre temporanee. Inoltre, un laboratorio di restauro, un’officina creativa in cui possono divertirsi e apprendere i bambini, un bookshop, una caffetteria, luoghi di incontro. Tutto questo è l’ADI, inaugurato anel maggio del 2021 a un passo dal quartiere Paolo Sarpi, la cosiddetta Chinatown milanese.base di tutto c’è il Premio Compasso d’oro, nato nel 1954 da una idea di Gio Ponti: è il più antico riconoscimento a livello mondiale nel mondo del. Si tiene ogni due anni e il suo scopo è valorizzare la qualità della progettazione made in Italy. Ebbene, la collezione permanente dell’ADI, riconosciuta dal ministero della Cultura come bene di eccezionale interesse storico-artistico, è costituita dagli oggetti premiati con il Compasso d’oro, e viene esposta a rotazione ciclica.