Convegno sulla Russia al Centro Brera Bobo Craxi sulle orme del padre | voce al dissenso come voleva lui

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 gennaio 2025 – “Mi sembra che si sia montato un caso per un appuntamento che era poco più della festa di Natale di un consolato”. Cosìriassume il “caso”Internazionale di, l’associazione culturale fondata da Bettinonel 1973, finita in mezzo alle polemiche per un- poi saltato - su arte e cultura russa dal titolo “Conoscere per la pace”.è da ieri presidente onorario del: una nomina arrivata dopo le dimissioni dei due membri del consiglio direttivo Massimo Ferlini e Sergio Scalpelli per la “mancata presa di posizione” dell’associazione sull’incontro in programma il 13 dicembre scorso nel quale avrebbero dovuto parlare il console generale russo Dimitry Shtodin, la ballerina Anna Olkhovaia, la storica dell’arte Alinia Sorokina e il cosmonauta Leonid Jiukhtyaer.