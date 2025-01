Lanazione.it - Codyeco, missione Coppa Italia. Doppio confronto con Saronno

Leggi su Lanazione.it

Quarti di finale didi B. Per laLupi c’è ilcon i varesini del. Gara d’andata oggi (18.30) in Lombardia e ritorno mercoledì prossimo (20.30) al PalaParenti. Le due squadre si sono qualificate col primo posto nei rispettivi gironi. Questi gli altri accoppiamenti: Monselice-Mirandola, Ancona-Genzano, Galatone-Lamezia. Per le vincenti ci sarà la Final Four. I santacrocesi vogliono esserci per conquistare un trofeo già vinto nel 2013 in occasione delle finali di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, con la vittoria per 3-0 sul Porto Ravenna. Allora, alla guida dei conciari, come pure oggi, c’era Pagliai il quale, dopo l’ultima vittoria ottenuta al PalaMattioli fiorentino, ha dichiarato: "Siamo contenti per il primo posto in campionato, valido per la qualificazione ai quarti di finale di