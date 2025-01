CittàInsieme mercoledì 29 appuntamento per parlare di rifiuti e ambiente con l’assessore Pesce

Leggi su Dayitalianews.com

Ad un anno e mezzo dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, prende il via un ciclo di appuntamenti tematici nei quali approfondiremo, punto per punto, tutti i problemi e le urgenze, mettendo sul tavolo le nostre proposte e quelle dei cittadini che desidereranno partecipare, coinvolgendo di volta in volta gli Assessori al ramo. Il primoè dedicato alla situazione deie dell’29 gennaio alle ore 20 a(Via Siena, 1).Sarà presenteall’ecologia eMassimo.Introdurrà l’assemblea la Commissione “” di, con la collaborazione di alcune associazioni e gruppi attivi sulla tematica.L'articolo29,perdiconproviene da Dayitalianews.