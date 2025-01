Ilgiorno.it - Canile abusivo nel bosco. Comune intima la demolizione. Scatta il conto alla rovescia

Nove box per il ricovero di cani oltre a due fabbricati, uno di circa 10 metri quadrati e uno di 34 metri quadrati, tettoie, recinzioni, un cancello di ingresso, platee in cemento, tutte frutto della libera fantasia del proprietario del lotto e mai autorizzate in alcun modo dagli uffici delegati del: è questo l’abuso che gli addetti del settore Settore Assetto e Gestione del Territorio deldi Legnano hanno portatoluce nel 2024 in una zona boschiva a poche decine di metri da via Novara e con ingresso dstrada sterrata interna e che, se la proprietà continuerà a non rispondere alle sollecitazioni, condurrà non solo a pesanti sanzioni, ma anche al passaggio automatico di proprietà (dal privato al) di questa porzione di territorio. Tutto prende il via con un verbale d’accertamento del Settore Assetto e Gestione del Territorio del settembre del 2024, dal quale risulta la realizzazione di opere edili in assenza di autorizzazione proprio nella proprietà verso il confine con Borsano: solitamente questi controlli portano a identificare piccole opere, un muro modificato in un appartamento piuttosto che una copertura non autorizzata, ma questa volta il proprietario è sembrato essersi spinto ben oltre e l’abuso non può certo essere considerato di minor peso solo perché in una zona boschiva e periferica della città.