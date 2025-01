Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: oggi è record di anticipi, ben nove dall’Eccellenza alla Terza categoria. Doppio appuntamento In Promozione: Masone-Boretto e Fiorano-Baiso/Secchia. Gran derby salvezza al ’Torelli’: lo Sporting sfida l’Arcetana

Mai così tantidel sabato nei: ben. Partiamo d"Serie A" dei: dopo cinque gare senza vittorie loScandiano (18) ospita(23) che non se la passa tanto meglio, visto che non vince da quattro turni (tre sconfitte e un pari). Al "Torelli"con in palio punti pesanti per salvarsi: arbitra, dalle ore 15, Alessandro Manno di Torino.in, sempre alle 15: nel girone A il(22), rivitalizzato dvittoria scorsa, riceverà la visita del(27) che, invece, non vince da cinque turni. Fischietto affidato ad Andrea Meloro di Parma. Poi il girone B: un(32) in difficoltà (tre sconfitte di fila, non vince da cinque partite) andrà sul sintetico di(18), coi modenesi che arrivano da un kappaò.