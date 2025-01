Lanazione.it - Blitz contro gli affitti brevi a Pisa. Adesivi sulle keybox: “La città non è un albergo”

, 25 gennaio 2025 – La ‘guerra’ aglisi sposta a. Dopo i numerosia Firenze, varisono stati appesi" nel centro, anche nei pressi della Torre, recanti la scritta "Questanon è un. Fermiamo la speculazione degli". Iniziativa promossa da Unain Comune Tale iniziativa è stata promossa da Unain Comune di. "Anche a- viene dichiarato in un comunicato - il fenomeno deglista progressivamente erodendo il tessuto urbano, rendendo arduo per famiglie e lavoratori trovare una casa". Secondo i dati più recenti forniti dal comune, in risposta a una nostra interrogazione, si contano 931, dei quali: 246 sul litorale, 110 tra Borgo Stretto e via Santa Maria, 101 tra Borgo Stretto e via di Pratale, 138 nella zona Stazione, 137 nei quartieri dinova e Cisanello, 55 a Porta a Lucca, 54 a Porta a Mare e La Vettola, 90 tra l'aeroporto, Putignano e Riglione.