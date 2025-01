Biccy.it - Big di Sanremo 2024: “Non tornerò mai più. Sono stato male”

Ogni anno arrivano centinaia di candidature per entrare a far parte dei big di, molte delle quali da artisti che hanno già partecipato al Festival. C’è però un cantante che di recente ha dichiarato che la sua prima presenza aè stata un po’ traumatica e che per questo sarà anche l’ultima. In un’intervista rilasciata a la Repubblica, Gazzelle ha spiegato che durante la serata delle cover ha avuto un attacco di panico. Gazzelle ha anche aggiunto che non lo rivedremo tra i big della kermesse, non tornerà mai più in gara perché quello dinon è il palco per lui, perché al Festival c’è troppa poca musica.Che dire.Gazzelle, come mai non sarà più tra i big.“Vasco Rossi è un mio mito mi hanno colpito gli occhi, profondi. Ha una grande paura. E sa che esisto. Ci siamo visti dopo un suo live, èbreve, ma meglio così: i miti lasciamoli al loro posto.