Vin Diesel conferma che Fast and Furious 11 sarà girato a Los Angeles | il franchise tornerà finalmente a casa

Vincheand11a Los: “il”Vinsta riportando ildidove tutto è iniziato: Los. L’attore ha condiviso sui social media una conversazione con la co-star Jordana Brewster sulla possibilità di girare il resto diX: Parte 2 – anche noto come11 – a Losper riportare la produzione in città dopo i devastanti incendi. “La scorsa settimana, durante gli incendi che hanno distrutto Los. mia sorella Jordana mi ha contattato e mi ha detto. Per favore, fai in modo che la Universal giri il resto diX: Parte 2 a Los”, ha condivisosu Instagram insieme a una foto di lui e della Brewster.E ha continuato: “Losne ha bisogno ora più che mai.