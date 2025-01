Quotidiano.net - Unione Comunità Ebraiche Italiane: Partecipazione selettiva alla Giornata della Memoria

"Premesso che tutto quello che è avvenuto con le manifestazioni in questi mesi laceranti, con le manifestazioni di odio e ribaltamento e distorsione dei termini ci porterebbe a pensare di non partecipare a nulla, non possiamo lasciarci andareistintività": cosi la presidentedelleNoemi Di Segni ai microfoni di Radio Radicale. "Bisogna essere pragmatici e razionali, non ci si può sottrarrepresenza ed è una linea condivisa con le", prosegue la Di Segni. "Da noi in Italia, rispetto ad altre nazioni, le istituzioni più alte promuovono e partecipano ad iniziative elevatissime, come quella del Quirinale con il Presidente Mattarella", evidenzia la presidente. "La linea quindi - ha ribadito Di Segni - è quella di partecipare a momenti alti e ci si accerta che forme e contenuti siano focalizzati sullaShoah e non su altro, temi che non hanno nulla a che fare con lo sterminio ebraico e che invece evidenzino le responsabilitàrispetto a quanto avvenne in quegli anni".