Lanazione.it - Un film "Per non dimenticare". La giornata della memoria

Leggi su Lanazione.it

MONTESCUDAIOIl 26 gennaio, in occasione, l’amministrazione comunale organizza “Per non”, con la visione del“Lezioni di Persiano”, la storia di un ebreo belga che sta per essere deportato. Una storia di resistenza, sostenuta da un tenace attaccamento alla vita. Nell’occasione, verrà consegnata a coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2024 una copiaCostituzione Italiana. Appuntamento il 26 gennaio alle 17 alla sala del Poggiarello. "L’amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di rendere viva lastorica che a differenza del ricordo non rappresenta solo un’immagine di qualcosa che è stato, ma ne fissa nell’umanità l’idea, generando cultura, conoscenza e alimentando riflessione – sottolinea il comune (nella foto il sindaco Loris Caprai) – È importante nonche se siamo quello che siamo è grazie anche al nostro passato, alla guerra di liberazione, alla Resistenza, al nazifascismo, da cui è nata la Costituzione italiana e i valoriRepubblica.