Trump non perde tempo | negli Stati Uniti sono iniziati gli arresti e le deportazioni dei migranti clandestini E MSF attacca | Una stretta disumanizzante

Se c’è una certezza, è che Donaldnonin chiacchiere ed è deciso a ribaltare, nel più brevepossibile, le politiche migratorie degli. Dopo aver più volte dichiarato in campagna elettorale di voler blindare i confini con il Messico, parlando di un’emergenza migratoria fuori controllo causata dall’ex presidente Joe Biden, in appena quattro giorni dal suo insediamento è già passato dalle parole ai fatti.Come scritto su X (ex Twitter) dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, “l’amministrazioneha arrestato 538criminali”, centinaia dei quali sarebbero già “deportati in Messico”. Secondo quanto riporta la rete televisiva CNN, i cui inviati hanno seguito e documentato le espulsioni, il primo gruppo dirispediti al mittente sarebbe composto interamente “da uomini” che hanno attraversato il ponte che collega El Paso, in Texas, con Ciudad Juarez, in Messico.