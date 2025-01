Trump giudice sospende ordine contro ius soli Presidente | Faccio ricorso

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Stop a Donald. Unfederale ha deciso di bloccare temporaneamente l’entrata in vigore dell’esecutivo con cui ildegli Stati Unitiintende negare ai figli di immigrati senza documenti la ‘birthrigth citizenship’, la cittadinanza per diritto di nascita, la versione americana dello iusda oltre 150 anni inserita nella Costituzione americana. “Ovviamente faremo”, ha dettoai giornalisti nello Studio Ovale quando gli è stato chiesto della sentenza. “Hanno portato la questione davanti ad un certodi Seattle, credo, giusto? Non ci sono sorprese con quel”, ha detto, mentre il Dipartimento della Giustizia annunciava che avrebbe “difeso vigorosamente” l’firmato dal. “Puntiamo a presentare argomentazioni approfondite nel merito, alla Corte e al popolo americano che vuole disperatamente vedere attuale le leggi della nostra nazione”, ha detto un portavoce del dipartimento.