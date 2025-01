Secoloditalia.it - Treni, mancava lo sciopero nel weekend: per due giorni tutti a piedi. Ecco chi si “salva”

Nuova puntata nella telenovela “quel treno chiamato desiderio”. Con una precisione chirurgica, arriva l’ennesimodel, 25- 26 gennaio 2025, di disagi a causa dellonazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del Gruppo Fs. La protesta, che durerà 24 ore (dalle 21 di sabato alle 21 di domenica) potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione deie comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Sfugge l’utilità di unocosì lungo in un fine settimana di bel tempo, partite di calcio e riposo sindacale., le modalità dellotalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio.