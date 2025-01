Ilgiorno.it - Tragedia a Morimondo: l’autista del carro attrezzi muore investito durante i soccorsi

Casorate Primo, 24 gennaio 2025 – Michele Dibiase, 56 anni, residente a Casorate Primo, è statoda un’auto mentre prestava soccorso cola un veicolo in panne sul margine della carreggiata. L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 18.30, nel tratto della provinciale 183 tra Ozzero e Gudo Visconti, a. Dibiase, colpito violentemente dall’auto di passaggio, ha riportato traumi gravissimi. Nonostante il trasporto d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, il 56enne è deceduto poco dopo il ricovero. Alla guida del veicolo che lo hac’era un uomo di 37 anni residente nella provincia di Milano, a sua volta portato in ospedale a Rozzano per accertamenti. Le sue condizioni generali non sono apparse gravi, ma il forte stato di shock in cui si trovava ha consigliato le cure.