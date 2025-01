Lopinionista.it - Sottili metafore esistenzialiste nel Realismo paesaggistico di Franco Ranaldi, tra riflessioni e contemplazione della natura

Esistono artisti per cui narrare ladiviene possibilità di rimanere fortemente legati a un’essenza che riesce a manifestarsi solo attraverso un atteggiamento introspettivo sollecitato in particolar modo quando lo sguardo riesce a perdersi dentro le atmosfere bucoliche, lontane dal rumore delle città, perché in quella dimensione può porsi in ascolto di tutto ciò che appartiene alla sostanza dell’essere. Questi autori a volte restano focalizzati sulla pura bellezza, altre reinterpretano il paesaggio sulla base del proprio approccio alla vita e alle emozioni, e poi vi sono quelli per cui comunicare, o meglio lasciar intuire, un messaggio più profondo che possa emergere dalla perfezione estetica delle vedute raccontare diviene il punto focalepropria produzione pittorica. L’artista di cui vi racconterò oggi appartiene a quest’ultimo gruppo di autori, riuscendo ad attrarre lo sguardo in virtù di un’esecuzione impeccabile dei dettagli dell’osservato ma poi conducendo lentamente il fruitore in un significante che non può fare a meno di indurlo a riflettere su concetti appartenenti al vivere contemporaneo, suscitando interrogativi senza però mai dare risposte.