Sinner e la prestazione corrosiva contro Shelton | di nuovo in finale agli Australian Open smontando le certezze dell’americano

Ancora la testa, sempre la testa. Quasi come un mantra. Quel fondamentale che non tutti hanno, che nel tennis ha un ruolo prioritario. La testa è stata la stella polare di Jannikper tornare diinall’. Il punto di riferimento da seguire nei momenti di difficoltà, per poi rendere tutto facile, in scioltezza. Il 7-6 6-2 6-2 inflitto allo statunitense Benassume i contorni di una lezione severa, impartita non senza una serie di difficoltà, durate però solo un’ora e dieci su due e mezzo di partita. Jannikdiventa cosi il giocatore più giovane ad aver raggiunto per due volte consecutive l’ultimo atto a Melbourne da Pete Sampras tra 1994 e 1995. Corrosivo è la parola cardine per definire ladell’azzurro. Non la sua migliore (soprattutto nel primo set), ma quella che ci si aspetta da un numero 1 del mondo.