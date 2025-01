Ilveggente.it - Pronostico Torino-Cagliari: c’è un trend destinato a proseguire

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Quello conquistato dalnella sfida di Firenze, domenica scorsa, è un punto che pesa. L’espulsione di Ali Dembele a metà primo tempo, infatti, aveva lasciato i granata in 10 uomini e dopo pochi minuti era arrivato puntuale il vantaggio della Viola con Kean. Nella ripresa però la squadra di Paolo Vanoli non si è disunita ed è riuscita, contro ogni previsione, a trovare il gol del pareggio (1-1) approfittando di un’erroraccio dei gigliati.: ilsui “gol” è(Lapresse) – Ilveggente.itUna prova di grande personalità da parte del, che tra l’altro si era recato nel capoluogo toscano con un elevato numero di assenze.