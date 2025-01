Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del weekend 25 e 26 gennaio 2025

Fox rivela l'del fine settimana 25-26, concentrandosi su amore e salute. Sabato e domenica mattina, la Luna sarà nella casa del Sagittario. Nel pomeriggio domenicale, l'astro argentato farà il suo ingresso nel domicilio del Capricorno, complicando un po' le cose ad alcuni segni zodiacali.Fox 25-26: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: potrebbe esserci del nervosismo, ma con questa Luna favorevole, l'energia non vi mancherà. Lavoro: sarebbe preferibile fare dei cambiamenti all'interno della professione. Fate delle scelte definitive oppure forzate il fato. Toro - Amore: in casa c'è un problema che non avete causato, ma che dovete cercare di risolvere. Trovare un nuovo amore, sarà facile. Lavoro: evitate di stancarvi. Venere aiuta nel recupero.