NBA Freestyle | Come sta andando la stagione di Simone Fontecchio? Ci si aspettava di più

Shai Gilgeous-Alexander, se fosse lui l’MVP?Chi ha detto che il gioco dalla media è morto? Guardate Shai Gilgeous-Alexander, vi ricrederete. L’altra notte, la stella dei Thunder ha distrutto gli Utah Jazz con 54 punti, in cui si è letteralmente impadronito dell’area piccola, stordendo a piacere il marcatore di turno, con una serie di movimenti di rara linearità ed eleganza. Implacabile. Il canadese è un serpente a sonagli palla in mano. Tratta benissimo la sfera, quando punta l’uomo non dà punti di riferimento, perché depositario di un gioco di piedi clamoroso anche per un piccolo. È in grado di gestire il ritmo dei propri passi in avvicinamento in base alla reazione del difensore. Accelera, rallenta, riparte, si ferma. Poi lo sbilancia con una finta o con uno step–back, creando sempre separazione per il tiro.