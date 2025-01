Pronosticipremium.com - Milan-Roma Femminile, le convocate di Spugna: c’è Pante, Giacinti ancora out

La Serie Aè arrivata alla 16ª giornata e saranno tante i match importanti per la classifica in questo turno. Oltre a Juventus-Inter, infatti, andrà in scena anche, a partire dalle ore 15:00. La partita si terrà al Centro Sportivo Peppino Vismara e vedrà le ragazze dicombattere per raggiungere il secondo gradino del podio. La, infatti, ora si trova a quota 31 punti, solo tre di distacco dall’Inter che, appunto, andrà a sfidare la capolista. Di fronte a sé la squadra diavrà una formazione in un momento di difficoltà e che arriva da due pareggi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, per questa sfida, dovrà fare i conti con alcuni addii, ovvero quello di Kumagai e quello di Hanshaw, entrambe partite in direzione Inghilterra.