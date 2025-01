Ilfattoquotidiano.it - L’uomo con la maglia dell’Inter che continua a vivere nella “strada più solitaria della Gran Bretagna”: la storia di Nick Wisniewski

A Wishaw, nel North Lanarkshire in Scozia, un uomo di 68 anni è diventato l’ultimo residente di Stanhope Place, soprannominata “lapiù“. Ladi, ex impiegato bancario, rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà che possono sorgere quando la riqualificazione urbana si scontra con i diritti dei residenti. Due anni fa, quando molti media si interessarono al caso, dal The Independent al Daily Mail, le sue foto con unafecero il giro. Oggi la sua vicenda è tornata di attualità, dopo che il Daily Star l’ha inserita tra le storie dei proprietari di casa più ostinati e testardi al mondo, che si rifiutano di cedere all’evoluzione frenetica del mondo immobiliari anche a costo di subirne le conseguenze.