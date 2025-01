Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 0-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: iniziata la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1/6 con la prima.30-40 In rete il back di rovescio di.La prima non vuole entrare.15-40 Prima rischia il doppio fallo, poimette un rovescio a mezza rete.Ancora niente prima.15-30 In rete la risposta di rovescio dell’americano.Niente prima.0-30 Attenzione, scappa via il rovescio di. Non l’inizio ideale.0-15 Subito una risposta aggressiva dicon il rovescio, che poi va a segno col diritto a sventaglio.9.46 Inizia laconin battuta.9.45ha scelto di servire nel primo game.9.42 Inizia la fase di riscaldamento.9.41ha vinto il sorteggio.9.40 Sguardo sereno e concentrato per l’azzurro.9.39 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.9.38si sono salutati e dati la mano nel tunnel d’ingresso allo stadio.