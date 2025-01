Inter-news.it - Lecce, allenamento a meno due dall’Inter finito: out uno e 3 a parte

Ilhail suoin questa antivigilia della partita contro l’Inter. Domani la rifinitura a porte chiuse al Via del Mare. Il punto sulla squadra di Giampaolo.ANTIVIGILIA – Ilhal’di oggi, adue dalla partita contro l’Inter e valida per la ventiduesima giornata di Serie A. I nerazzurri hannopoco fa (ora gli aggiornamenti). La squadra di Marco Giampaolo, reduce dalla sconfitta contro il Cagliari all’Unipol Domus per 4-1, dovrà fare aper tutto il resto della stagione di Marchwi?ski, che si è rotto il crociato. Dunque assente dall’di oggi. Per quanto riguarda il punto sugli altri infortunati: tre hanno fatto lavoro personalizzato e dunque adal resto del gruppo, mentre Rafia ha fatto solamente terapie.Il punto suldue dalla partita di Serie A con l’InterIL PUNTO – I tre giocatori delche hanno fatto personalizzato aduesono Banda, Berisha e Gaspar.