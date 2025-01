Dilei.it - Laura Freddi su Paolo Bonolis dopo i tradimenti di Sonia Bruganelli: “Spero torni a sorridere”

Sono stati per anni l’uno al fianco dell’altra e, ancheche l’amore è finito, sono rimasti in buoni rapporti.non manca mai di parlare di, soprattuttola separazione da, ed è intervenuta in sua difesa anche quando è rimasto travolto dall’ennesimo tsunami che riguarda i presuntidella sua ex moglie. Ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta, la showgirl ha detto la sua sul difficile periodo che sta attraversando il conduttore Mediaset, appena tornato alla guida del show storico Avanti un altro!.difende“Ho letto anche io cheavrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a“, ha spiegatoriferendosi all’approfondimento comparso nella newsletter Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli, prendendo apertamente le parti del suo ex che ora sta attraversando un momento veramente complicato della sua vita privata.