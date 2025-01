Ilfattoquotidiano.it - Lassativi nello spezzatino servito al pranzo con vigili e politici a Verbania: i sospetti e le indagini dopo la dissenteria di gruppo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unper celebrare San Sebastiano, patrono della polizia locale, si è trasformato in un’emergenza sanitaria a. Ventotto dei trentacinque ospiti, traurbani in servizio e in pensione, sindaci e assessori del Verbano-Cusio-Ossola e del Novarese, hanno accusato sintomi di intossicazione alimentareaver partecipato al banchetto organizzato presso la mensa di Villa Olimpia, una struttura che impiega anche persone detenute nel carcere cittadino. L’ipotesi più accreditata, come riporta l’edizione locale de La Stampa, è che qualcuno abbia versato del lassativocon purè, unico piatto che sembra aver causato problemi. Le conseguenze non sono state indifferenti: pare che un agente di polizia locale del Novarese abbia dovuto chiedere di essere sostituito con urgenza durante il rilevamento di un incidente stradale.