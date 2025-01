Lanazione.it - L’Anfiteatro riapre i cancelli, fumata bianca dopo 2 anni: al via i lavori sull’area verde

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Finalmente stanno per riaprirsi idei Giardini del. Chiusi praticamente da dueper la questione piante pericolanti, sono rimasti per troppo tempo inaccessibili ad aretini e turisti. Ad annunciare un cambio di passo è Roberto Viscovo consigliere comunale di Fratelli d’Italia e vice presidente della Commissione cultura del Comune,il botta e risposta dello scorso autunno tra la direttrice del Museo Archeologico Maria Gatto e l’amministrazione Comunale. «Da tempo ci stiamo impegnando per la questione giardini del– spiega l’esponente di Fratelli d’Italia - mercoledì come gruppo consiliare siamo andati in Soprintendenza chiedendo delucidazioni in merito alla risoluzione della questione. Il soprintendente ci ha detto che non hanno grosse responsabilità sulla chiusura che ha caratterizzato i giardini e i conseguenti duedi abbandoni e ci ha suggerito di rivolgerci alla Direzione generale dei musei della Toscana.