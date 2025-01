Anteprima24.it - L’amore perduto tema del nuovo singolo di Gianni Fiorellino

Tempo di lettura: 2 minuticanta “l’amor” in “Scusame”, il, inciso da Leone Produzioni per l’etichetta Zeus Record, disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming digitale. Una nuova canzone in cui– argomento molto presente nella produzione del musicista e cantante napoletano – è qui definito “in quella dolorosa e lacerante condizione che fa seguito alla sua sopravvenuta assenza“, come sottolinea l’artista. Un testo, firmato a quattro mani da Vincenzo e Melania D’Agostino, che “nel pentimento di un tradimento e nel conseguente dolore di una perdita che non trova rassegnazione descrive con apparente semplicità – aggiungono gli autori – una storia capace di parlare a tante persone, collocandosi, pered atmosfera, nel solco dei classici della canzone napoletana”.