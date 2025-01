Lanazione.it - La giornalista Stefania Battistini parla ai Rotary di Firenze

, 24 gennaio 2025 – È stata una delle prime voci a testimoniare gli orrori della guerra russo-ucraina. Non si contano i premi e le onorificenze di carattere nazionale e internazionale che la, inviata speciale del Tg1, ha ricevuto negli ultimi anni per aver seguito con attenzione e passione non comuni i principali fatti di cronaca riguardanti il nostro Paese, oltre ai conflitti in Armenia, Ucraina e, nella prima fase, il conflitto tra Israele e Hamas. Ospite dell'incontro "Gli uomini in guerra. La vita dei civili" Mercoledì scorso 22 gennaioè stata ospite dell’interclub rotariana “Gli uomini in guerra. La vita dei civili”, organizzata al St. Regis didalSesto Michelangelo presieduto da Luca Barretta, con la partecipazione dei ClubCertosa di Ania Balducci e delScandicci di Roberta Confalonieri.