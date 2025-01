Bergamonews.it - La cittadinanza? Si costruisce ai corsi di italiano per stranieri

Un corso diperche si fa laboratorio di. È il filo conduttore delle iniziative della cooperativa sociale ProgettAzione di Pedrengo, che, con ‘La lingua dell’arte’, propone un cambio di prospettiva su chi ha un vissuto di migrazione.Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca, si fonda su “un approccio diverso da quello prettamente erogativo, che fa perdere di vista altro. Non si tratta solo di persone che necessitano di un supporto, ma di individui che possono sentirsi cittadini attivi, vivendo e conoscendo il territorio in cui si sono trasferiti – spiega Eleonora Beschi, referente del progetto -. Attraverso il bello e l’arte è possibile mostrare loro che possono essere una risorsa, prima di tutto per sé. Ci è molto caro, in particolare, il tema dell’empowerment femminile: compatibilmente con gli strumenti e le risorse di ciascuno, è possibile rendere le donne più autonome e farle sentire più sicure, anche semplicemente nell’affrontare i colloqui con gli insegnanti dei propri figli”.