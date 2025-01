Ilrestodelcarlino.it - Incubo trasporti sostenibili : "Mancano innovazione e mezzi". Ecco la mappa dei servizi attivi

Muoversi in città in modo sostenibile, senza vincoli di orario e spendendo poco. Un sogno, visto che a Modena non è ancora possibile. Ad oggi la mobilità green fa fatica ad attecchire sul territorio modenese, da sempre molto più legato ai motori che alle biciclette. A provarlo sulla loro pelle sono pendolari, studenti, turisti, che si confrontano giornalmente con ciclabili interrotte, furti di bici all’ordine del giorno, peripezie burocratiche per i noleggi, autobus con orari ridotti e biciclette elettriche fantasma. "Se devi tornare a cas dopo lezione, ma finisci tardi, puoi solo andare a piedi.e quelli che ci sono, sono antiquati" commenta un pendolare in arrivo da Bologna. Volendo spostarsi, soprattutto nelle ore serali e nei luoghi meno centrali, quello a cui si va incontro è tutt’altro che una tranquilla città di provincia.