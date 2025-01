Lanazione.it - Importazioni: Coldiretti non solo Trump, agricoltori sul piede di guerra per accordi con paesi Sud America

Arezzo, 24 gennaio 2025 –nonsuldiperconSudL’accordo porta con sé aumenti di emissioni, poca sostenibilità, deforestazione. Castellucci: “Non c’è reciprocità alcuna,dice no. Più dei dazi minacciati da, a preoccupare in questo momento gliaretini è la scellerata direzione presa dall’Europa di spalancare le porte dei mercati comunitari aiterzi, come quelli del Mercosur azzerando i dazi sui prodotti agricoli, senza porsi il problema di tutelare le imprese agricole ed i cittadini europei chiedendo che i prodotti importanti rispettino le stesse regole e standard qualitativi, sanitari, ambientali e sociali dei nostri. Un boomerang che con i presupposti del maxi accordo di libero scambio, che spalanca le porte dei consumatori europei ed italiani ad Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, rischia di dare il colpo di grazia alla già complicata situazione economica deglischiacciati tra la nuova fiammata dei costi di produzione, inflazione, caro gasolio e cambiamenti climatici, fauna selvatica e predazioni.