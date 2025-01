Lanotiziagiornale.it - Il conto dei treni in ritardo: nel 2023 stangata da 500 milioni di euro

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Quanto ci costano i ritardi dei? Una domanda che dovrebbe risuonare nelle stanze della politica, ma che troppo spesso rimane sepolta sotto il rumore di accuse infondate e teorie fantasiose. Mentre il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si lancia in dichiarazioni sui presunti sabotatori del sistema ferroviario italiano, i numeri raccontano un’altra storia: quella di un Paese che perde tempo, denaro e opportunità.Quanto ci costano davvero i ritardi dei?Nel, il 15% deiitaliani ha accumulato ritardi significativi, secondo i dati riportati da “Collettiva”, il magazine della Cgil. Parliamo di migliaia di ore perse ogni giorno: solo a ottobre,talia ha registrato oltre 2.500con ritardi superiori ai 30 minuti. Non si tratta solo di un disagio per chi viaggia.