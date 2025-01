Ilfattoquotidiano.it - Hamas comunica i nomi delle 4 soldatesse che saranno rilasciate domani. “Violato l’accordo, dovevano essere liberate prima le donne civili”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

hato iisraeliane tenute in ostaggio chenel secondo scambio di prigionieri con Tel Aviv previstodi cessate il fuoco a Gaza. Le autorità dello Stato ebraico hanno chiesto ai media di non pubblicare ifinché nonstate informate le famiglie.Si tratta di 4 giovani: Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, tutte ventenni, come ha spiegato il portavoce dell’ala militare della fazione palestinese, Abu Ubaida, secondo quanto riferito da al-Arabiya. Le quattro appartengono all’unità di sorveglianza elettronicaIsrael Defense Forces, che ha il compito di analizzare in tempo reale le immaginitelecamere collocate lungo il confine di Gaza. Sono state rapite il 7 ottobre 2023 dai miliziani diche avevano fatto irruzione nella base di Nahal Oz, uccidendo 52 soldati israeliani.