Futura Nuoto, top in vasca. Bene anche nel Sincro

Piazzamenti sul podio e buone prestazioni in generale, sia nelche nel. Momento positivo per la, reduce da due competizioni di livello regionale. Il club pratese ha organizzato in città pochi giorni fa la seconda prova invernale dinella piscina Galilei. E gli atleti allenati da Vittoria Borelli (nella foto) ed Agnese Donato si sono fatti valere: Anna Lise Bertini ha conquistato un argento nei 100 dorso, al pari della compagna di squadra Emma Rose nei 100 delfino. Medaglia di bronzo per Giorgia Gheri, mentre Leandro Ganugi, Diletta Malpaganti ed Emma Tempesti si sono piazzati quarti rispettivamente nei 50 dorso e 200 misti, nei 100 dorso e nei 50 delfino. Buonii riscontri ottenuti da Tommaso Tarocchi, Giovanni Fambrini, Alessandro Farinacci, Christian Foraggio, Andrea Li, Samantha e Samuel Lila, Margherita Naldi, Samuele Pecori, Edoardo Perillo-Marcone, Edoardo Piemonte, Leonardo Querci, Luca Ramanelli, Giulio Sagliocco e Leone Tempestini.