Frosinone vertenza Scalo Per Scaccia e CirilloFI | Mastrangeli? meglio stendere un velo pietoso

“L’istituzione della zona rossa alloè da salutare come un fatto positivo per la città e contribuisce ridare serenità e senso di sicurezza ai residenti. Per questo come Forza Italia ci sentiamo di rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto, alle forze dell’ordine e a tutti i soggetti coinvolti.” Lo affermano i consiglieri di Forza Italia Maurizioe Pasquale Cirillo. “L’unica nota stonata in questa vicenda è rappresentata, come al solito, dal sindaco Riccardo, che, prima ha fatto finta di niente come se i problemi non ci fossero allo, e poi è salito sul carro dei vincitori, cercando il mettere il cappello su un provvedimento che, per fortuna, è stato adottato nonostante lui.” Proseguono i consiglieri azzurri.“La verità storica vuole che sia stato l’onorevole Nicola Ottaviani, già sindaco di, a smuovere il dibattito e ad auspicare misure di prevenzione anche emergenziali, mentre il sindaco cercava di nascondere la polvere sotto il tappeto, negando anche l’evidenza, e soltanto quando ha compreso che altri soggetti istituzionali stavano facendo ciò che lui, in realtà, avrebbe dovuto fare ha provato a far filtrare, in maniera bislacca, che l’iniziativa di chiedere la zona rossa fosse partita anche da lui.