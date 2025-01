Dove l’hanno trovata 14enne scomparsa da casa cosa le era successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda delladi Desy, una ragazza di 14 anni di Ferrara, che da ieri aveva fatto perdere le sue tracce. L’adolescente, nata nel 2010 e residente nella città emiliana con la sua famiglia, era sparita nella mattinata di giovedì 23 gennaio. Oggi, come confermato da fonti investigative, è stata risana e salva adi una sua amica.Secondo quanto ricostruito, Desy si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione. La ragazza era uscita diinsieme alla sorella con l’intento di recarsi a scuola, ma con una scusa si era separata da lei e non era mai arrivata a destinazione. Questo comportamento aveva subito allarmato la famiglia, soprattutto perché non era la prima volta che Desy saltava le lezioni, come confermato da fonti investigative.