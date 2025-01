Oasport.it - Djokovic si ritira agli Australian Open: Zverev in finale dopo un set. Cosa è successo

È durata appena un’ora e 21 minuti la prima semidegli2025. Novaksi è infattito al termine del primo set perso per 7-5 contro il tedesco Alexander. L’infortunio muscolare accusato contro Carlos Alcaraz (“lo stesso del 2023“, come aveva spiegato l’ex n.1 in conferenza stampa) ha dunque impedito al classe 1987 di dar vita a quella che si stava prefigurando come una batta epica: per evitare guai peggiori, ha preferito alzare bandiera bianca.Una prima frazione che, come nelle attese, si era rivelata davvero equilibrata. Si è arrivati al tie-break senza alcun break, ma entrambi hanno avuto a disposizione diverse occasioni per strappare il servizio al rivale: tre per, addirittura cinque per. Il serbo ha sbato una incredibile volée sul set-point in favore del teutonico, mettendola in rete.