Thesocialpost.it - Corrado Augias, lo sfogo drammatico: “Sapessi cosa mi arriva dai social, mi sento un bersaglio”

Leggi su Thesocialpost.it

«Vecchio rincoglionito,aspetti a toglierti dalle palle?». Questo il tono di alcuni messaggi chericeve suie via mail, come raccontato dallo stesso giornalista in un’intervista rilasciata a Repubblica per celebrare i suoi 90 anni. Figura storica della televisione e del giornalismo italiano,è consapevole di essere unfacile: «Miunallo stesso tempo abbastanza visibile e molto indifeso», ha dichiarato.Leggi anche:ospite di Lilli Gruber: “Il diritto di voto da solo non vale, un terzo degli italiani non capiscelegge”L’importanza della memoriaNonostante le critiche,rimane lucido e coerente nel difendere le sue idee. A sorpresa, sostiene la riforma Valditara che reintroduce nelle scuole lo studio delle poesie a memoria: «Ai tempi miei si imparava a memoria, ancora oggi le ricordo quasi tutte e affliggo i miei nipoti», ha detto.