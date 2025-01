Leggioggi.it - Contributi artigiani e commercianti: sconto del 50% e bonus mamme. A chi spettano

Leggi su Leggioggi.it

La Manovra di bilancio 2025, approvata con la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, introduce importanti novità, non solo per la riduzione del cuneo fiscale e il sostegno ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ma anche per i lavoratori autonomi, grazie a due misure specifiche sui.La prima, prevista dall’articolo 1, comma 186, consiste in unodel 50% suiprevidenziali per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni INPS dedicate ad.La seconda misura riguarda illavoratrici, che non è più riservato solo alle dipendenti a tempo indeterminato, come nella Manovra 2024, ma diventa una misura strutturale estesa anche alle lavoratrici autonome (articolo 1, comma 219). Vediamo nel dettaglio queste novità.