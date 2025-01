Romadailynews.it - Cina: CCCME presenta ricorso legale contro dazi antisovvenzioni UE su EV

Leggi su Romadailynews.it

La Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici () hato unalla Corte generale dell’Unione Europeala decisione della Commissione europea di imporre tariffequinquennali sui veicoli elettrici cinesi (EV). In un comunicato, laha dichiarato che la causa contesta la decisione finale della Commissione Europea, annunciata il 29 ottobre 2024, con cui aveva impostocompensativi definitivi sugli EV prodotti in. La camera accusa la Commissione europea di aver violato le normedell’Unione Europea attraverso pratiche e decisioni errate durante le sue indagini. Agendo per conto delle case automobilistiche cinesi interessate, lacontinuera’ a difendere i diritti e gli interessi legittimi dell’industria cinese dei veicoli elettrici attraverso procedimenti giudiziari, si legge inoltre nel comunicato.