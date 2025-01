Ilgiorno.it - Chiama la moglie perché non si sente bene. Esce di strada, si schianta al casello e muore

SERIATE (Bergamo)Ennesimo incidentele mortale sulle strade della Bergamasca. Lo schianto è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21,30, alautole di Seriate. La vittima, Antonio Fadda, 48 anni, di Castelli Calepio, era al volante della sua auto, una SsangYong, quando, a causa di un malore, ha perso il controllo del suo suv che è andato arsi contro la cuspide della corsia del Telepass. Pochi minuti prima l’uomo aveva telefonato alladicendole che non si sentivae che, per questo, sarebbe andato in ospedale a farsi visitare. Mentre stava uscendo aldell’auto4 di Seriate, imboccando la corsia di marcia più a destra, quella riservata ai possessori del Telepass, Fadda è stata colto dal malore che probabilmente lo stava già colpendo da quando, poco prima, aveva avvisato la, e che è risultato fatale.