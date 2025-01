Centrosinistra Franceschini | battere la destra marciando divisi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 gen. (askanews) – “Si dice spesso che lasi batte uniti. Io, se mi passa la provocazione, mi sono convinto che lala battiamo”. Lo dice Dario, senatore ed ex vicesegretario del Pd, intervistato da Repubblica. “Serve realismo. I partiti che formano la possibile alternativa alla– spiega – sono diversi e lo resteranno. È inutile fingere che si possa fare un’operazione come fu quella dell’Ulivo. L’Ulivo non tornerà, da quella fusione è già nato il Pd. E nemmeno l’Unione del secondo Prodi, con le sue 300 pagine di programma assemblato a tavolino prima delle elezioni. I partiti di opposizione vadano al voto ognuno per conto suo, valorizzando le proprie proposte e l’aspetto proporzionale della legge elettorale. È sufficiente stringere un accordo sul terzo dei seggi che si assegnano con i collegi uninominali peri candidati della”.