Lopinionista.it - Canederli di ricotta fritti con sorbetto alle mele Topaz Bio: la ricetta

Solo il meglio dell’eccellenza culinaria altoatesina racchiusa in un dolce da acquolina in bocca. La foodblogger Julia Morat ha preparato deidicon un finissage a base diallaBio Val Venosta, varietà piacevolmente acidula. Croccanti fuori e dal cuore soffice, questioffrono una combinazione di gusto e consistenze davvero sorprendenti! Non vi resta che provarli.a cura di Julia Morat.Tempo di preparazione: 80 min.Difficoltà: mediaIngredientiper 6 personeper ilBio Val Venosta (ca. 550 g)1 limone (succo)140 ml acqua140 g zuccheroper i500 ml latte70 g zucchero2 pizzichi sale1 cucchiaio zucchero vanigliato1 pezzetto scorza di limone50 g burro160 g semola di grano duro2 uova150 ginoltre1 l olio per friggereq.