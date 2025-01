Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 25 al 31 gennaio 2025: Liam affronta Finn

Cosa ci attende nella settimana dal 25 al 31nella soap americana? L’appuntamento quotidiano con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodiassisteremo al confronto tra. Lo Spencer non potrà fare a meno di far notare al marito di Steffy le possibili conseguenze legate alla presenza di Sheila nella loro vita., trame25-31accusadi aver messo a repentaglio la vita di Kelly a causa della sua negligenza. Lo rimprovera aspramente, sottolineando i pericoli a cui espone tutta la famiglia a causa del suo legame con Sheila. La Carter rappresenta un pericolo costante per tutti loro enon può restare a guardare.Da parte suafa notare acon fermezza l’unicità del suo amore per Steffy, il giovane Spencer ammette di non aver mai smesso di amarla, e afferma di essere convinto che il loro legame sia indissolubile.