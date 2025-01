Game-experience.it - Avowed, il nuovo video è ricco di azione, combattimenti e tante esplosioni

Leggi su Game-experience.it

Nel pieno della campagna promozionale dell’atteso, Microsoft ha deciso di pubblicare unche offre ai fan una nuova opportunità per immergersi nel mondo fantasy del gioco targato Obsidian Entertainment.Il filmato, breve madi, mostra nello specifico tutta una serie diall’arma bianca, incantesimi spettacolari ed un tripudio dicon effetti particellari e di illumindi alto livello che rendono la scena accattivante.Aggiungiamo che la nuova clip dinon si limita ai, ma include anche dei momenti di gameplay più tranquilli, come l’esplordelle Living Lands, mettendo in evidenza delle sezioni stealth ed alcune meccaniche platform.Questopunta quindi a stuzzicare gli appassionati dell’atteso RPG d’, consentendo alla community di dare un’occhiata ad alcune delle solide meccaniche che, insieme ad una narrcoinvolgente come da tradizione Obsidian Entertainment, renderanno questo titolo un appuntamento da non mancare per gli appassionati dei giochi di ruolo.