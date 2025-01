Lanazione.it - Assisi, i luoghi della Memoria. Dalla bicicletta di Bartali al salvataggio degli ebrei

Leggi su Lanazione.it

Nel segno del ricordo,incontri, di testimonianze e riflessioni le celebrazioni per il Giornoal via oggi, su iniziativa del Comune e del Museo1943-1944. Alle 17.30, nella SalaSpogliazione del Vescovado, si terrà l’incontro "La famiglia Provenzal,nascosti e salvati in: il racconto dei parenti". Domani, itinerario nei: Largo Properzio (ore 15), Borgo Aretino (targa Vittorio Rinaldi e casa dove era nascosta la famiglia Viterbi), Piazza Santa Chiara (Tipografia Brizi), ex Hotel Sole (primo alloggio dei Viterbi), Belvedere don Aldo Brunacci e chiusura a casa di Arnaldo Fortini, con lettura di testi e il ricordonipote del podestà che aiutò gli. Il 27 gennaio, alle 9.30, al Teatro Lyrick, per i ragazziistituti secondari di primo grado, sarà proiettato il film di animazione "Ladi", ambientato nella Gerusalemme di oggi, che racconta la storia di due ciclisti adolescenti, uno ebreo e uno arabo, in competizione fra loro, accomunatibici di Gino, il grande ciclista italiano che tra il 1943 e il 1944 contribuì a salvare centinaia dirifugiati facendo la spola tra Umbria e Toscana, trasportando documenti falsi stampati proprio ad