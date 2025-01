Thesocialpost.it - Arriva la super-telecamera che ci “spierà” anche dentro la macchina. Attenzione alle super-multe

Dall’Australia all’Italia,no le-telecamere per migliorare la sicurezza stradale. Si tratta di dispositivi avanzati dotati di tecnologia “mobile phone and seat belt detection” e intelligenza artificiale, capaci di individuare chi usa lo smartphone alla guida o non indossa la cintura di sicurezza. Dopo aver fatto la loro comparsa in Australia nel 2019 e nel Regno Unito durante la pandemia, una di queste telecamere è stata recentemente installata ad Agliana, in provincia di Pistoia. Il dispositivo, del valore di 25mila euro, è in grado di lavorare 24 ore su 24, con qualsiasi condizione atmosferica, e può essere spostato facilmente da una carreggiata all’altra.Come funziona laintelligenteIl sistema funziona in modo completamente automatizzato. Grazie a una lente ad alta definizione, cattura immagini e brevi video dei veicoli in transito.