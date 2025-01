Biccy.it - Tre provvedimenti disciplinari in arrivo al Grande Fratello? Chi ha violato le regole

Lunedì scorso Enzo Paolo Turchi dopo essere stato messo alle strette da Alfonso Signorini ha ammesso di aver introdotto nella casa delun biglietto per Luca Calvani, nel quale gli aveva scritto di evitare di dormire nel letto di Jessica Morlacchi. Signorini ha annunciato che questa trasgressione del regolamento comporterà delle conseguenze per Luca, che probabilmente finirà in nomination. L’attore toscano però stasera potrebbe essere in buona compagnia e potrebbero arrivare deiper altri due gieffini furbetti.Treal?Ieri sera dopo essere stato provocato, Luca Calvani è sbottato ed ha rivelato che Lorenzo Spolverato avrebbe usato il cellulare durante la sua trasferta spagnola. Il gieffino milanese alla fine ha ammesso di aver controllato il profilo Instagram di Tommaso Franchi e di aver anche riportato alcuni dati all’amico.